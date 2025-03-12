На парламентских выборах в Гренландии победила поддерживающая независимость партия

На состоявшихся 12 марта парламентских выборах в Гренландии больше всего голосов завоевала правоцентристская партия Demokraatit. Выборы проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности установления контроля острова.

Об этом сообщает AP.

Demokraatit и занявшая второе место партия Naleraq обе выступают за независимость от Дании, но расходятся во взглядах относительно темпов этого процесса. Naleraq настаивает на немедленном расторжении связей с Копенгагеном, тогда как Demokraatit предпочитает постепенные изменения.

Перед выборами фаворитами считались партия действующего премьер-министра Mute Egede (Inuit Ataqatigiit) и Siumut — две политические силы, долгое время доминировавшие в политике Гренландии. Тем не менее, они неожиданно оказались на третьем и четвертом местах.

Аналитики связывают результат с тем, что гренландцы все больше сосредотачиваются не только на вопросе независимости, но и на реформах в сфере здравоохранения, образования и социальной политики.

"Какой подход к независимости в конце концов победит, будет зависеть от того, будет ли Demokraatit формировать коалиционное правительство и с кем именно", — отметил управляющий директор Инициативы по полярным исследованиям и политике Дуэйн Менезес.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, пообещав острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост в обмен на присоединение к США.