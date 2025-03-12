На парламентских выборах в Гренландии победила поддерживающая независимость партия

Demokraatit и партия Naleraq, занявшая второе место, обе выступают за независимость от Дании.
На состоявшихся 12 марта парламентских выборах в Гренландии больше всего голосов завоевала правоцентристская партия Demokraatit. Выборы проходили на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности установления контроля острова.
Об этом сообщает AP.
Demokraatit и занявшая второе место партия Naleraq обе выступают за независимость от Дании, но расходятся во взглядах относительно темпов этого процесса. Naleraq настаивает на немедленном расторжении связей с Копенгагеном, тогда как Demokraatit предпочитает постепенные изменения.
Перед выборами фаворитами считались партия действующего премьер-министра Mute Egede (Inuit Ataqatigiit) и Siumut — две политические силы, долгое время доминировавшие в политике Гренландии. Тем не менее, они неожиданно оказались на третьем и четвертом местах.
Аналитики связывают результат с тем, что гренландцы все больше сосредотачиваются не только на вопросе независимости, но и на реформах в сфере здравоохранения, образования и социальной политики.
"Какой подход к независимости в конце концов победит, будет зависеть от того, будет ли Demokraatit формировать коалиционное правительство и с кем именно", — отметил управляющий директор Инициативы по полярным исследованиям и политике Дуэйн Менезес.
Напомним, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, пообещав острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост в обмен на присоединение к США.
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