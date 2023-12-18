На парламентских выборах в Сербии выигрывает партия действующего президента Вучича

В воскресенье, 17 декабря, в Республике Сербия прошли парламентские и муниципальные выборы.

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Как сообщает RTS.rs, первые результаты после начала подсчета голосов показывают, что на выборах уверенно лидирует Сербская прогрессивная партия (SNS) действующего президента Александра Вучича.

Социальная служба CeSID/IPSOS сообщает, что сейчас президентская партия набирает 46,4% голосов. Второе место занимает левоцентристский альянс "Сербия против насилия" с 23,3%.

Третье место завоевывает Социалистическая партия (SPS) с 6,7%, а на четвертом — оппозиционная коалиция NADA с 4,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария призвала Сербию не пытаться "усидеть на двух стульях" в отношениях с РФ и ЕС.

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