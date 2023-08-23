Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый украинский флаг (видео)

На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый украинский флаг (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый украинский флаг (видео)

Украинский флаг на площади в Брюсселе. ФОТО: скрин с видео

Этой акцией участники хотели показать, что Украина – это европейская страна.

Ко Дню украинского флага, который ежегодно отмечается 23 августа, в Брюсселе развернули 30-метровый сине-желтый флаг.

Видео из столицы ЕС опубликовало Радио Свобода.

Огромное знамя развернули на площади перед Европейским парламентом. Также участники акции, одетые в вышитые сорочки, спели гимн Украины и известную во всем мире после 24 февраля песню "Ой в лугу красная калина".

Этой акцией участники хотели показать, что Украина – это европейская страна и ее место быть в Европейском союзе.

Напомним, Украина 23 августа отмечает День Государственного Флага.

На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг

На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
194
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация