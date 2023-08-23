На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый украинский флаг (видео)

Этой акцией участники хотели показать, что Украина – это европейская страна.
Ко Дню украинского флага, который ежегодно отмечается 23 августа, в Брюсселе развернули 30-метровый сине-желтый флаг.
Видео из столицы ЕС опубликовало Радио Свобода.
Огромное знамя развернули на площади перед Европейским парламентом. Также участники акции, одетые в вышитые сорочки, спели гимн Украины и известную во всем мире после 24 февраля песню "Ой в лугу красная калина".
Этой акцией участники хотели показать, что Украина – это европейская страна и ее место быть в Европейском союзе.
Напомним, Украина 23 августа отмечает День Государственного Флага.
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