На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый украинский флаг (видео)

Этой акцией участники хотели показать, что Украина – это европейская страна.

Ко Дню украинского флага, который ежегодно отмечается 23 августа, в Брюсселе развернули 30-метровый сине-желтый флаг.

Видео из столицы ЕС опубликовало Радио Свобода.

Огромное знамя развернули на площади перед Европейским парламентом. Также участники акции, одетые в вышитые сорочки, спели гимн Украины и известную во всем мире после 24 февраля песню "Ой в лугу красная калина".

Этой акцией участники хотели показать, что Украина – это европейская страна и ее место быть в Европейском союзе.

Напомним, Украина 23 августа отмечает День Государственного Флага.

На площади перед зданием Европейского парламента развернули 30-метровый сине-желтый флаг

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