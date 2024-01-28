На пляж выбросило 200-килограммовую акулу – ее пасть была окровавленной: фото

В Испании на пляж одного из курортных городов выбросило 200-килограммовую акулу.

На юге Испании на пляж Плайя-дель-Риуэте в Пуэрто-де-Мазаррон выбросило 200-килограммовую акулу, у которой была окровавленная пасть. Отдыхающие тщетно пытались вернуть двухметрового хищника в море.

Об этом пишет The Telegraph.

Как рассказали очевидцы, акула слишком близко подплыла к берегу и задохнулась на мелководье, животное было "дезориентированным".

Свидетели говорят, что акулу видели в этих местах за несколько дней до ее смерти.

Акулу забрали с пляжа работники муниципалитета и вывезли на свалку для утилизации.

200-килограммовая акула на одном из пляжей Испании/Фото: The Telegraph

Как рассказали ветеринары, это была акула-мако – большая акула из семьи селедочных акул.

Акула-мако может достигать до четырех метров в длину и весить 570 килограммов. Этот вид распространен в тропических водах от Карибского бассейна и Атлантики до Индийского и Тихого океанов.

200-килограммовая акула на одном из пляжей Испании/Фото: The Telegraph

Международный альянс охраны природы классифицирует этот вид как исчезающий. По оценкам ученых, численность короткоперых мако сокращается во всех океанах, кроме южной части Тихого океана.

Напомним, акула убила женщину на следующий день после ее свадьбы.

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