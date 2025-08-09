На пляжах распространяется смертельная бактерия, поедающая плоть

Пляж / © Pixabay

Летом этого года в США растет угроза инфекции, вызванной смертельными бактериями Vibrio vulnificus, которые распространяются в прибрежных водах и реках. Количество случаев заболевания уже достигает двузначных цифр, а смертельные случаи также растут.

Эти бактерии вызывают некротизирующий фасциит — тяжелую инфекцию, что разрушает кожу и ткани, заставляя их чернеть и отмирать. Лечение часто требует длительной хирургии или даже ампутации конечностей, чтобы спасти жизнь больного.

Обычно Vibrio vulnificus обитает в теплых водах вдоль побережья Мексиканского залива, но в последнее время бактерия все чаще обнаруживается в прибрежных водах Северной Каролины. Там с начала года зафиксировали 59 случаев инфицирования и одну смерть.

Во Флориде в этом году уже зарегистрировали 16 случаев инфицирования и пять смертей, а в Луизиане — 17 случаев и четыре летальных исхода. Эти бактерии попадают в организм через открытые раны во время купания или из-за употребления сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, например, устриц.

Эксперты предостерегают, что инфекция может вызвать от легкой желудочной болезни до опасных инфекций ран, а в тяжелых случаях — опасное заражение крови (сепсис), угрожающее жизни.

Рост количества случаев связывают с повышением температуры воды. Vibrio vulnificus хорошо развивается в воде с температурой от 20 до 35 градусов Цельсия. С изменением климата теплые воды распространяются дальше на север, что увеличивает риски заражения.

Вода, особенно в прибрежных и смешанных солоноватых зонах, становится благоприятной средой для бактерий. Повышенное количество осадков и наводнения также могут переносить бактерии в пресные водоемы, повышая опасность для пловцов и любителей морепродуктов.

По данным Луизианского департамента здравоохранения, все 17 инфицированных были госпитализированы. В Техасе в 2019 году один человек потерял большую часть кожи на ноге из-за инфекции после купания в водоеме.

По словам детского врача из Калифорнии, доктора Алока Пателя, Vibrio vulnificus — это редкая, но очень опасная бактерия, которая может быстро привести к смерти, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

В среднем бактерия убивает 20% инфицированных, а у людей с проблемами иммунной системы этот показатель возрастает до 30%. Если развивается сепсис или некротизирующий фасциит, риск смерти достигнет 70%.

Инфекция начинается с раны, где бактерии быстро размножаются, выделяя токсины, разрушающие ткани и сосуды. Кожа краснеет, затем темнеет, образуются волдыри и открытые язвы. Если бактерии попадают в кровь, развивается сепсис, который быстро разрушает внутренние органы.

Чтобы спасти больного, требуется срочное лечение — антибиотики, хирургическое удаление мертвых тканей и иногда ампутация пораженных участков.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2050 году супербактерии могут стать причиной миллионов новых смертей во всем мире, а экономические потери достигнут почти 2 трлн долл. ежегодно.