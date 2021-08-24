На пляже в Албании утонул украинец, полиция выясняет обстоятельства его смерти

На пляже в Албании утонул украинец, полиция выясняет обстоятельства его смерти

Детали трагедии не сообщаются.

В Албании на пляже города Голем утонул украинец. Тело 66-летнего мужчины обнаружили на побережье днем 24 августа.

Об этом сообщает Euronews Albania.

Отмечается, что, вероятно, он утонул во время купания.

Напомним:

В курортном польском городе Крыница Морская, на севере страны, утонул 59-летний гражданин Украины. Смертельный инцидент произошел 17 июля на Вислинской косе.

Смертельный инцидент произошел 17 июля на Вислинской косе. А на итальянском острове Сардиния во время свадьбы утонул трехлетний украинский мальчик Антоний Вольский, сын местного православного священника.

Новости мира: что итальянская полиция говорит об обстоятельствах гибели украинского мальчика

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