На пляже в Болгарии нашли военный беспилотник: что о нем известно
В Черном море долгое время плавал беспилотник.
На побережье Черного моря в Болгарии обнаружили военный беспилотник.
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Летательный аппарат с обломанными крыльями и ракушками на корпусе обнаружили отдыхающие на пляже Хармани вблизи города Созополя. Они сразу сообщили о находке экстренных служб.
По прибытии полиция оцепила территорию. В Министерстве обороны Болгарии заявили, что по состоянию беспилотника можно заключить, что он пробыл в воде несколько месяцев. Происхождение аппарата пока неизвестно.
Напомним, ранее на побережье Болгарии находили военный беспилотник. Дрон в селе Тюленово, вероятно, связан с войной, которую Россия развязала против Украины.