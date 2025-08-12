ТСН в социальных сетях

Мир
221
1 мин

На пляже в Болгарии нашли военный беспилотник: что о нем известно

В Черном море долгое время плавал беспилотник.

Руслана Сивак
На пляже в Болгарии нашли военный дрон: что известно

На пляже в Болгарии нашли военный дрон: что известно / © Twitter/Ministry of Defence

На побережье Черного моря в Болгарии обнаружили военный беспилотник.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Летательный аппарат с обломанными крыльями и ракушками на корпусе обнаружили отдыхающие на пляже Хармани вблизи города Созополя. Они сразу сообщили о находке экстренных служб.

Военный беспилотник прибило к болгарскому пляжу / © Twitter/Ministry of Defence

По прибытии полиция оцепила территорию. В Министерстве обороны Болгарии заявили, что по состоянию беспилотника можно заключить, что он пробыл в воде несколько месяцев. Происхождение аппарата пока неизвестно.

Военный беспилотник прибило к болгарскому пляжу. / © Twitter/Ministry of Defence

Напомним, ранее на побережье Болгарии находили военный беспилотник. Дрон в селе Тюленово, вероятно, связан с войной, которую Россия развязала против Украины.

