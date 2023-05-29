На пляже внезапно началась гроза и убила туриста на глазах у его любимой: что случилось

В Греции во время отдыха на пляже внезапно скончался турист из Великобритании. Произошло это, когда его любимая снимала его на камеру.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Молодой человек находился в районе Агиа-Агат на Родосе, его подруга, которая снимала его на видео с пляжа. Мужчина катался на доске, как внезапно началась гроза и его ударила молния.

На место происшествия выехали экстренные службы, и мужчину доставили на берег, где спасатели отчаянно пытались спасти его жизнь.

"Как только я приблизился к нему, я увидел, что он лежит лицом в воде, а его лицо в синяках. Я сразу понял, что каждая секунда имеет решающее значение, и начал тянуть его к берегу", — вспоминает свидетель трагедии.

Мужчину доставили в медицинский центр Архангелоса, где медики отчаянно пытались его реанимировать, однако молодой турист скончался.

Начато расследование Центральной портовой администрации Родоса.

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