На победу Украины или на перемирие с Путиным: политолог ответил, какую ставку сделает Запад

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что делать дальше с войной в Украине будет решать Запад, а не глава Кремля Владимир Путин.

Политолог уверен, что США и Британия будут активно поставлять военное вооружение для ВСУ, чтобы Украина победила РФ на поле боя.

Такое мнение российский политолог высказал на YouTube-канале "Популярная политика".

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"Есть две условные партии на Западе, которые будут решать, что делать с войной. Они, а не Путин. Однажды одна партия договорится с другой, или одна нажмет на другую и, соответственно, будет сделан выбор: активизировать поставки оружия в Украину или ( пойти на перемирие с РФ – ред.). И я думаю, что на этой позиции стоит Америка и Британия", — отметил он.

Также, по мнению Орешкина, Америка и Британия будут воевать против России Путина и на информационном фронте.

"Если вы (россияне – ред.) уверены, что США и Британия будут воевать на вашей стороне и поддерживать лендлизом, то повторяйте. Если вы уверены, что у вас есть зави 26 млн населения, то Бог вам в помощь. Но лендлиз пойдет в Украину. И 26 млн лишних людей у РФ нет, и воевать, в том числе и на информационном фронте, США и Британия будут против путинской России. Путин приводит страну к катастрофе", — добавил он.

Напомним, ранее политолог рассказал, как на россиян повлияли последние события в Крыму.

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