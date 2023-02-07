Побережье Израиля накрыл шторм "Барбара" – есть пострадавшие (фото, видео)

В понедельник, 6 февраля, Израиль накрыл мощный зимний шторм под названием "Барбара", который принес сильный ветер, проливной дождь и почти минусовые температуры.

Об этом пишет Times of Israel.

В результате непогоды 11-летний мальчик получил серьезные ранения из-за упавшей ветви дерева в центральном городе Тель Монд, а 13-летняя девочка получила легкие травмы при аналогичных обстоятельствах в пригороде Тель-Авива Ор Иегуда.

אשדוד עם הרוח הכי חזקה בארץ, נכון לעכשיו: רוח ממוצעת של 65 קמש

וזאת כבר התוצאה: פיגומים של בניין קרסו. אין נפגעים pic.twitter.com/aPz7kGOFOj — almog boker (@bokeralmog) February 6, 2023

В то же время 75-летняя женщина и мужчина 40 лет получили легкие травмы в прибрежном городе Нетания, а 81-летняя женщина – легкие травмы в Тель-Авиве, обе были сбиты с ног сильным ветром.

В кибуке Адамит на западе Галилеи четыре человека получили легкие ранения в результате столкновения двух автомобилей, которое произошло после того, как на один из них упала ветка дерева. А в прибрежном городе Ашдод даже обрушились строительные леса.

Зимние болваны Барбара проходят в Исраэле, бронирующие сильные окна с территориальным реном и snow в mountains expected over the next 48 hours. pic.twitter.com/4ykZhgCHO8 — Jewish News Syndicate (@JNS_org) February 6, 2023

По данным Управления водных ресурсов Израиля, Галилейское море за последние сутки поднялось на 1,5 сантиметра на фоне сильного дождя.

Власти предупредили, что в некоторых частях страны могут произойти наводнения из-за зимнего шторма "Барбара", который, по прогнозам, также принесет грозы.

В ближайшие несколько дней в регионе также ожидается небольшой снегопад.

По прогнозам метеорологов, непогода сохранится в Израиле по меньшей мере до четверга. Синоптики прогнозируют, что во вторник температура по всему Израилю продолжит снижаться, угроза ливневых осадков и шквалистого ветра сохранится.

Стихийные бедствия, всколыхнувшие мир в последние дни

В понедельник, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. В результате толчков, по последним данным, погибли более 4200 человек. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

В США, в штате Нью-Йорк, в частности, в его западной части произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла.

Во вторник, 7 февраля, в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

На юге Перу из- за ливней произошел оползень, известно о 40 погибших и 200 разрушенных домах.

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