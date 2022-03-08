По примеру Нюрнберга: в Литве поддержали создание специального трибунала над российскими агрессорами

По примеру Нюрнберга: в Литве поддержали создание специального трибунала над российскими агрессорами

Речь идет о расследовании преступлений против человечности и военных преступлений.

Экс-председатель конституционного суда Литвы, один из консультантов поправок в Конституцию Украины Дайнюс Жалимас выразил свою поддержку инициативе создания специального международного трибунала за агрессию России и Беларуси против Украины.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Жалимас подчеркнул, что тщательное расследование действий агрессора необходимо, поскольку они угрожают основам существования международного сообщества и основываются на идеологии, направленной против современного международного права. "Для этого требуется специальный международный трибунал", — подчеркнул он.

По словам литовского юриста, нападение России на Украину стало причиной того, что в Литве много говорили об этой инициативе и пришли к выводу, что необходимо вместе с мировыми юристами и политиками подписать международную инициативу по созданию специального трибунала за агрессию против Украины.

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Он напомнил, что инициаторами его создания были представители Украинской ассоциации международного права совместно с британскими юристами. Авторы проекта взяли за основу специальный трибунал, разработанный в 1942 году, в свое время ставший основой для Нюрнбергского трибунала. Его деятельность должна дополнить материалы Международного уголовного суда по расследованию преступлений во время агрессии России против Украины. Речь идет о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Напомним, Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения России к ответственности. Речь идет о делах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и других.

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