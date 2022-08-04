На полигонах Беларуси несколько дней продолжаются усиленные тренировки и участились обучение высадки десанта: детали

В Беларуси на одном из полигонов три дня подряд продолжаются усиленные военные тренировки.

В Беларуси на полигоне "Брестский" 38 одшбр (Брестский район) с понедельника, 1 августа, проходят усиленные тренировки.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

По данным наблюдателей, усиленно тренировались военные на полигоне вечером 3 августа с 21.30 до 23.30. Кроме того, аналогичные тренировки были 2 августа с 20:00 до 21:30, а также 1 августа в 16:00.

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Следует отметить, что военные учения на этом полигоне были продлены до 6 августа. К слову, Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

Кроме того, "Белорусские Гаюн" сообщает, что за прошедшие сутки на аэродроме "Лида" зафиксировали активность Ми-8 ВВС РБ, с которого проходила высадка десанта в 07:00, 08:45, 09:15, 10:00, 11:20 .

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Еще 26 июля сообщалось, что кроме учащения стрельб в Беларуси активизировались тренировки по высадке десанта с вертолета на Бобруйском аэродроме (Могилевская область) и на Брестском полигоне (Брестский район, Брестская область). В то же время полной уверенности, что там тренируются и ВС РФ, пока нет.

Также отмечается, что днем 3 августа на трассе М8 в Шкловском районе, Могилевской области, в направлении Орша Витебской области двигались 6 УАЗов 2206 ВС РБ, на одном из которых была надпись "Пограничная служба".

На трассе Р17 в направлении Бреста двигалась колонна ВС РБ: более 15 грузовых машин (МАЗы, Уралы, УАЗы 2206) и 2 автобуса МАЗ.

А к вечеру на трассе М1 в направлении Барановичи-Брест заметили тентовый МАЗ ВС РБ с ящиками из фанеры.

Напомним, в Ровенской области был разработан план эвакуации людей в случае нападения Беларуси.

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