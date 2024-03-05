На полигоне в Польше на бойцов наехал гусеничный автомобиль — командование сообщило о последствиях

Инцидент произошел в Центре боевой подготовки Дравско. На место происшествия прибыли два вертолета.

На польском полигоне в Дравско-Поморском произошел несчастный случай: гусеничная машина наехала на двух военных. Один из них погиб.

Об этом сообщает PolskeRadio24 со ссылкой на заявление военной полиции.

Как рассказал Яцек Пьотровский из 1-й варшавской бронетанковой бригады, инцидент произошел около 8.50 в Центре боевой подготовки Дравско. На место происшествия прибыли два вертолета.

По словам представителей из военной полиции в Щецине, один из пострадавших скончался в результате аварии. Другого реанимировали и доставили в больницу вертолетом.

"Обучение проходило в рамках нашей базовой подготовки. Хочу подчеркнуть, что это не было частью учений Dragon-24, Steadfast Defender или Brilliant Jump", — подчеркнул Яцек Пьотровский.

Напомним, 28 февраля российские пропагандисты подтвердили нанесение удара двумя ракетами HIMARS по месту сбора личного состава российской армии в городе Оленевка Донецкой области во время награждения. Окончательное количество погибших неизвестно.

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