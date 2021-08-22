На польско-белорусской границе мигранты с детьми застряли посреди болота

На польско-белорусской границе мигранты с детьми застряли посреди болота

Два человека доставлены в больницу, остальные — на пограничный пост.

В Подляшском воеводстве польские пограничники спасли 11 иракцев и одного египтянина, которые застряли в болотистой местности на реке Нарев во время незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Об этом сообщила пограничная служба Польши.

Беженцы не смогли выбраться из болота и застряли на небольшом островке. Они вынуждены были позвонить на номер службы экстренной помощи и сообщить о своем положении.

Пограничники добрались до мигрантов на вертолете, однако борт не смог приземлиться. Тогда на землю спустился один из пограничников для оказания первой медицинской помощи. Другие сотрудники пограничной службы смогли добраться до островка, перебросив лестницы с берега.

На сушу иностранцев вывезли на лодках. Два человека доставлены в больницу, остальные — на пограничный пост.

По данным пограничной службы, посреди болота застряли 11 иракцев и один египтянин. Среди них оказались годовалый ребенок и двое подростков 14 и 16 лет.

Напомним:

С начала августа границу Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь 2100 человек.

Из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.

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