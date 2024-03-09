На польско-белорусской границе упал неизвестный воздушный шар: что это было

Это не первый случай, когда чужой воздушный шар приземляется на территории Польши, отмечают СМИ.

У границы с Беларусью, а именно возле Соколки на Подляшье нашли воздушный шар. По информации СМИ, объект использовался для контрабанды.

Об этом сообщает RMF FM с информацией пограничников.

По данным пограничников, на воздушном шаре было прикреплено около 20 пачек сигарет. Находку уже оцепили пограничники.

Отмечается, что это не первый случай, когда чужой воздушный шар приземляется на территории Польши. На прошлой неделе, в воскресенье (3 марта), у села Кервик упал метеорологический шар. В тот же день воздушный шар был найден в селе Гарш на Мазурах. А в понедельник обнаружили летающий апарт в поле близ Милакова. Все эти предметы были погодными шарами. Они прилетели из Кенигсбергской области (бывшая Калининградская область – ред.)

Как ранее информировали в Польше, Беларусь пытается наладить диалог для "отбеливания" своего имиджа.

Ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.