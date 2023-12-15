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На польской границе сбили троих украинских водителей: подробности от МИД

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На польской границе сбили троих украинских водителей: подробности от МИД

Польские полиции. Фото: AP.

Водителя, совершившего наезд, задержали.

Украинское Министерство иностранных дел подтверждает информацию о том, что 14 декабря на польско-украинской границе польский водитель наехал на троих граждан Украины. Они получили незначительные травмы.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, потерпевшие украинские водители получили незначительные травмы. Они получили медицинскую помощь на месте, их не госпитализировали. Водителя автомобиля на польской регистрации, совершившего наезд, задержала полиция.

Спикер украинского министерства сообщил, что на место ДТП сразу отправился украинский консул. Начались следственные действия.

"Наши консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле", — сообщил Николенко.

Отмечается, что пострадавшие украинские водители вчера, 14 декабря, прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.

Напомним, накануне журналист Евгений Плинский опубликовал видео с места инцидента на заблокированной границе в пункте пропуска "Рава Русская – Гребенное", где польский водитель наехал на троих украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
1473
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