На полях Финляндии гниют два миллиона килограммов клубники из-за войны в Украине

Ранее около 70% сезонных рабочих на уборку ягод приезжали из Украины.

До двух миллионов килограммов клубники (клубника садовой) в этом году остались гнить на полях Финляндии. Ягоды не собрали из-за нехватки рабочей силы.

Об этом сообщает агропортал Seeds.

"Война внесла коррективы в процесс сезонной трудовой миграции и финские ягодники понесли существенные убытки. Фермерам пришлось оперативно искать новых работников. Всего на плантациях остались несобранными 10-15% земляники садовой, а это около двух миллионов килограммов", — говорится в источнике.

Речь идет о ферме Alanteen Tila в Паймио. Здесь ежегодно выращивают 250 тонн садовой земляники. Несобранной осталось около четверти урожая, а именно 50-60 тонн.

"Все лето мы искали рабочую силу, как сборщиков, так и продавцов, и я слышал, что многие предприниматели говорили, как трудно было найти сотрудников", — рассказал генеральный директор Alanteen Tila Аарни Аланне.

Впрочем, по словам директора финской Ассоциации садоводов и ягодников Миика Иломяки, ситуация не является критической, ведь фермерам по всей стране удалось собрать более 85-90% урожая.

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