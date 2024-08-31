На помощь украинским бойцам придут бронированные "Викинги" из Нидерландов

Нидерландская морская пехота научила украинских военных использовать передаваемые машины.
Украинские вооруженные силы получат от Нидерландов 28 бронированных гусеничных транспортеров-амфибий Viking.
Об этом сообщил в своем сообщении в сети Х министр обороны этой страны Рубен Брекельманс, опубликовав фото этой бронетехники.
"Украина крайне нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", — отметил он.
Брекельманс подчеркнул, что морская пехота Нидерландов научила украинских военных использовать переданные машины.
"Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", — подытожил он.
Напомним, ранее в Нидерландах заявили, что не ограничивают применение Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе в российском воздушном пространстве.
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