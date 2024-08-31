На помощь украинским бойцам придут бронированные "Викинги" из Нидерландов

Украинские вооруженные силы получат от Нидерландов 28 бронированных гусеничных транспортеров-амфибий Viking.

Об этом сообщил в своем сообщении в сети Х министр обороны этой страны Рубен Брекельманс, опубликовав фото этой бронетехники.

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"Украина крайне нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", — отметил он.

Брекельманс подчеркнул, что морская пехота Нидерландов научила украинских военных использовать переданные машины.

"Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", — подытожил он.

Напомним, ранее в Нидерландах заявили, что не ограничивают применение Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе в российском воздушном пространстве.

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