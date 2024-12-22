На популярном горнолыжном курорте в Турции лавина накрыла спортсменов нацсборной - детали

Спасателям удалось найти мужчину, оказавшегося под слоем снега. Однако он скончался в больнице.

На горнолыжном курорте Эрзурум Паландокен в Турции, недалеко от границы с Арменией, сошла снежная лавина. Стало известно о погибшем человеке.

Об этом сообщает TRT Haber.

Четверо спортсменов национальной сборной Турции по тренировавшимся на горе дзюдо получили ранения, сообщил губернатор провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи.

Спасатели обнаружили одного из мужчин, оказав ему неотложную помощь. Они доставили потерпевшего в реанимацию, где он впоследствии скончался, несмотря на усилия врачей. Остальные пострадавшие находятся в медучреждении. Их состояние удовлетворительное.

Среди спортсменов, которых покрыла лавина, был брат-близнец погибшего. Он не пострадал.

Как отмечает информационное агентство DHA, погибший и все пострадавшие были спортсменами национальной сборной Турции по дзюдо, не впервые тренировавшимися в Паландокене.

По факту происшествия начато расследование.

Напомним, в Карпатах сошли три снежных лавин. У горы Брескул туристам посоветовали воздержаться от походов.

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