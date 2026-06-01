На популярном курорте 8-футовая акула напала на мужчину прямо возле берега

На Гавайях акула напала на мужчину возле популярного пляжа Кромвеля в Гонолулу. Пострадавший смог самостоятельно добраться до берега, после чего его госпитализировали с тяжелыми травмами ног.

Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел утром в субботу около 6:30 по местному времени. 38-летний мужчина находился в воде возле пляжа в районе Каика, когда на него напал хищник. Очевидец вызвал службу 911, а медики оказали пострадавшему помощь прямо на пляже и доставили его в больницу.

По данным экстренных служб, мужчина получил серьезные ранения нижних конечностей. Обновленной информации о его состоянии пока нет.

После нападения спасатели Honolulu Ocean Safety предупредили отдыхающих об опасности. По их данным, вблизи зоны купания и серфинга заметили агрессивную акулу длиной примерно 1,8–2,4 метра.

На пляже установили знаки предупреждения и подняли красные флаги. Посетителям рекомендовали не заходить в воду до отдельного сообщения.

Позже спасатели также сообщили о двух агрессивных акулах длиной около 2,4 метра в районе Ала-Моана-Боулз возле острова Меджик-Айленд.

Напомним, ранее в водах Большого Барьерного рифа в Австралии акула смертельно травмировала 39-летнего рыбака, нырявшего вместе с друзьями возле побережья штата Квинсленд.

Также возле острова Роттнест в Австралии большая белая акула смертельно атаковала 38-летнего мужчину во время подводной охоты.

