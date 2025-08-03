На популярном курорте зафиксировали нашествие змей: эксперты бьют тревогу

Майорка / © mallorca.com

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На испанском острове Майорка зафиксировали стремительный рост популяции чужеродных змей. Эксперты предупреждают: это может нанести серьезный ущерб экосистеме.

Про це пишет издание Daily Mail

Майорка — популярное место для отдыха, которое ежегодно привлекает миллионы туристов своими пляжами и теплым климатом. Но сейчас райский остров столкнулся с необычной проблемой — неконтролируемым размножением чужеродного вида — подковообразной змеи(Horseshoe whip snake).

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Биолог Самуэль Пинья из Университета Балеарских островов заявил, что ситуация выходит из-под контроля:

«Нам нужны тысячи и тысячи ловушек, чтобы уменьшить их численность», — подчеркнул он в комментарии для издания Diario AS.

Почему это опасно

Подковообразная змея, которая может достигать 170 см в длину и хорошо плавает, является родной для юго-запада Европы и Северной Африки. Однако в условиях Майорки, где нет естественных хищников для этого вида, она начала уничтожать местную фауну.

По словам Пиньи, в значительной степени пострадали сагрантаны — местный вид ящерицы, который выполняет важную роль в опылении растений. Их исчезновение может вызвать экологический цепной эффект, последствия которого предсказать трудно.

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Другие эксперты также поддержали призыв к срочным действиям. Николау Серда из Ассоциации органических фермеров Майорки (APAEMA) объяснил, что эти змеи полезны на материке, но на острове они превращаются в угрозу.

«На Майорке нет хищников, которые сдерживали бы их. Они охотятся на всю мелкую фауну — ящериц, птенцов, воробьев, куропаток. Их просто не остается», — рассказал эксперт.

Змеи не ядовиты и безопасны для людей в обычных условиях, однако могут кусать. Туристов призывают не приближаться к ним и сообщать о наблюдениях местным властям.

Эти змеи не признаны инвазивными официально на Майорке, хотя такой статус имеют на Ибице. Поэтому местные жители вынуждены самостоятельно бороться с проблемой без поддержки со стороны экологических служб.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Испании 48 пляжей попали в список опасныхдля купания. Группа Ecologistas en Accion присвоила им «черный флаг» из-за серьезных экологических проблем, в частности загрязнения воды.