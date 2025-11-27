На популярном пляже акула разорвала пару: женщина погибла, мужчина в критическом состоянии

Акула. / © Credits

На популярном пляже в Австралии, в Национальном парке Крауди-Бэй, акула напала на пару. Женщина погибла на месте трагедии, а мужчина получил серьезные ранения.

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел утром 27 ноября на пляже Кайлис, популярном месте для серфинга. По данным полиции, они рано утром прибыли на плавание. В 06:30 о несчастном случае необходимые службы сообщил случайный прохожий на пляже.

Отмечается, что женщина, которой было около 20 лет, скончалась на месте происшествия. Ее личность пока не установлена. 20-летний мужчина был доставлен вертолетом в больницу в критическом состоянии. Его состояние тяжелое, но стабильное.

В полиции рассказали, что первая помощь, оказанная прохожим, могла предотвратить двойную смерть.

"Прохожий на пляже наложил импровизированный жгут на ногу мужчины. Это, очевидно, потенциально спасло ему жизнь и позволило парамедикам скорой помощи Нового Южного Уэльса добраться до него и оказать первую помощь", - рассказал главный инспектор полиции Тимоти Бейли.

Офицер не предоставил дополнительных подробностей относительно ранений или обстоятельств нападения.

Эксперты говорят, что акула редко нападает более чем на одного человека.

"Это очень необычно. Отдельные приступы акул случаются редко. А приступы акул на двух людей одним лицом не являются чем-то неслыханным, но это очень редко. Иногда младшие акулы менее благоразумны и могут ошибаться. Там, где акулы находятся близко к колониям тюленей и мест кормления, вероятность нападения выше", - рассказывает нападение выше. Гэвин Нейлор.

