На популярном пляже нашли пять человеческих голов, подвешенных на веревках (жуткое фото)

На популярном туристическом пляже в Эквадоре обнаружили пять отсеченных человеческих голов, подвешенных на веревках, что стало очередным жутким проявлением насилия со стороны наркокартелей.

Об этом сообщает издание The Sun.

Полиция обнаружили тела на пляже Пуэрто-Лопес на юго-западе Эквадора. Отсеченные головы были подвешены на веревках, закрепленных на деревянных столбах, рядом с предупредительным знаком, направленным, вероятно, на группу людей, которые якобы шантажировали местных рыбаков. По оценкам правоохранителей, этот акт был совершен преступной организацией как прямая угроза ее соперникам.

Местные правоохранители отмечают, что наркоторговцы часто привлекают рыбаков и их лодки для перевозки наркотиков. После обнаружения тел полиция значительно усилила контроль и патрулирование в Пуэрто-Лопес.

Конфликты между наркокартелями в провинции Манаби обострились в последние месяцы из-за борьбы за территорию и контроль над поставками наркотиков. Уже введено чрезвычайное положение в девяти из 24 провинций Эквадора, включая Манаби.

2025 год стал самым кровавым в истории Эквадора: зарегистрировано более 9 тысяч убийств. Местные тюрьмы фактически контролируют банды, а враждебные группы устраивают жестокие «средневековые» казни, повешение тел на мостах и многочисленные бойни. В апреле того же года вооруженные люди в маскировочной форме атаковали зрителей на северо-западе страны, расстреляли 12 человек на юге страны, а позже в Гуаякили убили по меньшей мере 22 человек в столкновениях между соперниками.

В январе прошлого года вооруженные люди в масках ворвались в телевизионную студию, угрожая ведущему в прямом эфире и заставляя его зачитать предупреждение полиции.

Министерство иностранных дел Великобритании советует воздержаться от всех, кроме критически необходимых поездок в Манаби и еще шесть регионов страны из-за постоянной опасности.

Географическое расположение Эквадора, граничащего с Перу и Колумбией, делает его важным транзитным пунктом для наркотиков на пути в Северную Америку и Европу. Банды, которые раньше занимались только вымогательством и местным рынком наркотиков, с 2020 года активно расширяются, освобождая заключенных и заставляя других выполнять приказы под угрозой смерти.

По данным береговой охраны, 90% контрабанды выходит через порт Гуаякиль, который стал эпицентром борьбы между картелями и армией и последним пристанищем сотен жертв насилия. Местный капитан полиции описал ситуацию как «кладбище с человеческими частями тел, разбросанными повсюду».

В соседнем городе Дуран, где в 2023 году было убито более 400 человек, на улицах видно граффити банды Los Tiguerones с надписью «Бог, Мир, Свобода».

Напомним, ранее мы писали о том, что кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа атаковала группа из около 500 человек, когда он направлялся в провинцию Каньяр.