На популярных курортах Европы распространяется опасный вирус: что нужно знать туристам

Комар

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В разгар летнего туристического сезона в Европе медики предупреждают о росте числа случаев вируса Западного Нила. Инфекцию переносят комары, а вакцины или специального противовирусного лечения для людей пока не существует.

Об этом пишет Daily Star.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что изменение климата создает благоприятные условия для распространения опасной инфекции.

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Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Генри Клюге подчеркнул, что повышение температуры и более долгие летние сезоны позволяют комарам быстрее расширять ареал распространения вируса.

«Вирус Западного Нила не является новой угрозой, но условия, способствующие его распространению, быстро меняются. Повышение температуры и более продолжительное лето дают комарам больше времени и территории для распространения этого вируса», — заявил Клюге.

Где уже зафиксировали новые случаи

Больше всего случаев заражения сейчас регистрируют в странах Южной Европы. По последним данным, в Греции подтвержден 21 случай инфицирования, а в Италии также 21 случай в 17 различных районах.

Специалисты напоминают, что большая активность комаров, которые могут переносить вирус, наблюдается с июля по сентябрь.

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По информации ВОЗ, у 70–80% инфицированных людей симптомы вообще не проявляются.

Если же заболевание развивается, возможны:

повышенная температура;

сильная головная боль;

усталость;

боли в мышцах;

тошнота или рвота;

сыпь;

увеличение лимфатических узлов.

В редких случаях вирус может поражать центральную нервную систему и вызывать тяжелые неврологические осложнения.

«Приблизительно у одного из 150 инфицированных развивается тяжелая форма заболевания, которая поражает центральную нервную систему и может представлять угрозу для жизни», — подчеркнул Ганс Генри Клюге.

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Как защититься от укусов комаров

Медики рекомендуют туристам соблюдать простые меры профилактики:

избегать пребывания на открытом воздухе на рассвете и в сумерках;

носить светлую одежду с длинными рукавами и брюками;

пользоваться репеллентами;

устанавливать москитные сетки на окнах и дверях;

по возможности спать в помещениях с кондиционером или вентилятором.

Специалисты советуют не медлить с медицинской помощью, если после укуса комара или возвращения из регионов, где циркулирует вирус Западного Нила, появились высокая температура, сыпь, сильная головная боль или скованность шеи.

Напомним, в Демократической Республике Конго зафиксировано 2536 случаев заражения и 1033 смерти от вируса Эбола. Вспышка, вызванная редким штаммом Бундибуджо, началась в восточных регионах в середине мая. Распространению способствуют беспорядки, приступы на клиники и дефицит медикаментов. Для этого штамма нет утвержденных вакцин. В соседней Уганде ситуацию удалось стабилизировать.

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