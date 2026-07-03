На популярных пляжах внезапно запретили купаться: причина шокирует

Пляж / © pexels.com

Реклама

Накануне празднования Дня независимости США власти Нью-Йорка и Нью-Джерси призвали людей воздержаться от купания на ряде популярных пляжей.

Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты отмечают, что повышенный уровень энтерококков может свидетельствовать о наличии других опасных патогенов. Особенно высок риск заражения существует для детей, пожилых людей и лиц с пониженным иммунитетом.

Реклама

В Нью-Йорке предупреждения действуют на нескольких пляжах в Бруклине, Квинсе и Бронкси, где результаты анализов показали превышение допустимых норм.

В частности, на частном пляже Sea Gate 42nd в Бруклине концентрация бактерий превысила городской норматив более чем вдвое.

Одни из самых плохих показателей зафиксировали на пляже Douglaston Manor в Квинсе, где уровень энтерококков раньше превышал допустимую норму примерно в 13 раз.

В штате Нью-Джерси предупреждение получили пляжи Windward Beach, Cedar Bridge Manor Park, Summit Avenue Beach и Cedar Point, где также зафиксировали превышение установленных норм безопасности.

Реклама

Почему вода стала опасной

Эксперты объясняют, что источниками загрязнения могут быть:

отходы домашних и диких животных;

неисправные канализационные и септические системы;

ливневые стоки, которые после осадков смывают загрязнители в водоемы.

Дополнительным фактором стала сильная жара, охватившая северо-восток США. Высокая температура и интенсивное солнечное излучение создают благоприятные условия для быстрого размножения бактерий в воде и даже в прибрежном песке.

Какие опасности для здоровья

Медики предупреждают, что контакт с загрязненной водой может вызвать:

диарею;

рвота;

боли и спазмы в животе;

инфекции при попадании воды в открытые раны или порезы.

Специалисты также предостерегают, что ситуация могла ухудшиться после последних лабораторных исследований из-за аномальной жары.

Реклама

Местные власти рекомендуют перед поездкой на пляж проверять актуальные сообщения о качестве воды и не заходить в воду там, где действуют официальные предупреждения.

В то же время, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) советует даже не погружать голову в воду на таких пляжах, избегать глотания воды, не допускать ее попадания на открытые раны и обязательно мыть руки после контакта с песком. Это поможет свести к минимуму риск заражения до момента, когда результаты новых анализов подтвердят безопасность воды.

Напомним, в 16 штатах США резко ухудшилось качество воздуха из-за смога, приземного озона и дыма от лесных пожаров. Национальная метеорологическая служба призвала людей ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми и избегать физических нагрузок. Особенно опасно это для детей, пожилых и больных астмой или сердечными заболеваниями.

Новости партнеров