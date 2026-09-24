На популярный курорт надвигается ураган со скоростью 240 км/ч: туристов предупредили об опасности

Ураган со скоростью 240 км/ч надвигается на популярный курорт

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Один из самых популярных курортных районов Мексики готовится к ухудшению погоды из-за урагана «Поло». Стихия движется вблизи полуострова Калифорния, а туристов в Кабо-Сан-Лукас уже предупреждают об угрозе наводнений, оползней и опасных волн.

Об этом сообщило издание Unilad.

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Скорость постоянного ветра в центре урагана достигает 150 миль в час — примерно 240 км/ч. В дальнейшем «Поло» будет двигаться на север, где из-за более прохладной воды, по прогнозам метеорологов, должен постепенно терять силу.

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Несмотря на ожидаемое ослабление, угроза для мексиканского побережья сохраняется. В субботу или воскресенье циклон может пройти недалеко от Кабо-Сан-Лукаса. В районе курорта прогнозируются сильные ливни, порывистый ветер и опасное волнение на море.

В связи с приближением стихийного бедствия посольство США в Мексике обратилось к американцам, находящимся в регионе. Их призвали следить за официальными сообщениями и выполнять указания местных властей. Туристам также рекомендуют воздержаться от купания и прогулок по пляжам в опасных условиях.

В диппредставительстве подчеркнули, что прямой выход урагана на сушу не является обязательным условием для возникновения серьезной угрозы. Сильные осадки могут привести к опасным для жизни наводнениям и оползням. Штормовое море, в свою очередь, грозит сильными отбойными течениями и внезапными большими волнами.

Приближение «Поло» может повлиять и на поездки по региону. Ожидаются перебои в автомобильном сообщении и работе морских портов, а часть коммерческих рейсов из международного аэропорта Лос-Кабос может быть отменена.

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Кабо-Сан-Лукас особенно популярен среди туристов из США. По данным Туристической обсерватории Лос-Кабоса, в прошлом году регион принял почти два миллиона американских туристов. В то же время в течение 2023–2025 годов именно сентябрь в среднем был наименее активным месяцем по количеству таких туристов.

Влияние «Поло» ожидается и значительно севернее — у побережья Южной Калифорнии. Сам центр урагана будет находиться вдали от США, однако порождённые им длинные волны могут привести к опасному прибою и сильным отбойным течениям. В прибрежных районах также прогнозируется необычно высокая тропическая влажность.

Ураган Поло / © NOAA

Напомним, ранее мы сообщали, что повышение глобальной температуры из-за рекордного явления Эль-Ниньо может привести примерно к 450 тысячам дополнительных смертей в мире до февраля, если не принять меры для защиты людей от жары.

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