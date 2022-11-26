"На пороге новая волна мобилизации": Арестович объяснил встречу Путина с "матерями мобилизованных"

Перед новой волной призыва в РФ глава Кремля хотел продемонстрировать, что с предыдущей якобы все хорошо.

Встреча президента России Владимира Путина с "матерями мобилизованных" – сигнал больших проблем с мобилизацией и может означать новую волну призыва.

Такое мнение советник Офиса президента Алексей Арестович выразил российскому оппозиционеру, юристу Марку Фейгину.

"Это желание говорить от имени народа в этом случае коснулось проблем мобилизации. Это означает, что сигнал о неблагополучии мобилизации и неблагополучии происходящего с мобилизованными достигли такого уровня в Кремле, что их невозможно игнорировать, и вышел их решать лично великий вождь. Потому что до этого он мог отбрехиваться и свалить все на Министерство обороны", – объяснил Арестович.

"Если понадобился вождь, значит сигналы крайне неблагополучные. Кроме того, это может означать, что на пороге новая волна мобилизации, и нужно показать, что с предыдущей все хорошо", – заметил советник ОП.

Напомним, накануне Путин встретился с группой якобы матерей мобилизованных. Среди 17 приглашенных женщин были прокремлевские функционерши и активистки. Одной из таких матерей, потерявшей сына в войне, российский диктатор сказал: "Ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел".

Новая волна мобилизации в РФ

Аналитики из США сообщили, что в России в декабре объявят еще одну волну мобилизации.

По оценкам военного эксперта Олеаг Жданова, там могут мобилизовать до 2 млн. человек и даже ввести военное положение. Эксперт сказал, что это было бы проблемой для украинских защитников, однако некритической.

Фейгин считает, что Путин действительно может объявить зимой новую волну мобилизации, однако он лишь усугубит ситуацию, и это не решит ничего в выполнении военных задач.

В то же время, по оценкам британской разведки, родственники мобилизованных россиян все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями службы и большими потерями на фронте.

Завершение войны, мобилизация в России и "мясные" волны в Бахмуте – Александр Коваленко

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