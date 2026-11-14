На пороге новой войны: ещё одна страна готовится к военной агрессии США после угроз Трампа

Куба / © Associated Press

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель, который также возглавляет Совет национальной обороны страны, заявил о подготовке острова к возможной военной агрессии со стороны Соединённых Штатов. На фоне обострения отношений с Вашингтоном кубинские власти усиливают военную подготовку и проводят общенациональные оборонные мероприятия.

Об этом сообщает издание Noticias SIN.

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Куба готовится отражать возможное нападение со стороны США

Диас-Канель выступил в пятницу в рамках Национального дня обороны, который кубинские власти проводят еженедельно на фоне роста напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами. Его заявление транслировалось по государственному телевидению.

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По словам президента, в последние недели американские политики и официальные представители неоднократно делали заявления, свидетельствующие о возможных намерениях Вашингтона прибегнуть к военной агрессии против острова.

«Мы полны решимости отразить любую попытку иностранной военной агрессии против нашей страны, и к этому мы готовимся», — подчеркнул кубинский лидер.

Он заверил, что обороноспособность страны постепенно укрепляется. В частности, это продемонстрировали стратегические военные учения «Монкада», которые на прошлой неделе прошли на всей территории Кубы.

Диас-Канель также заявил, что Куба не угрожает другим государствам и не представляет угрозы их национальной безопасности. По его словам, страна остается мирным государством, которое даже в условиях собственного экономического кризиса продолжает проявлять солидарность с другими.

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Трамп не исключил военной интервенции на Кубе

Заявления кубинского президента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вмешательства на острове.

Во время интервью телеканалу Salem News Channel американского лидера спросили о вероятности военной интервенции на Кубе. В ответ Трамп заявил, что рассмотрел бы такой вариант.

Он также заявил, что хотел бы «решить вопрос с Кубой» до окончания своего президентского срока в 2029 году. По словам Трампа, остров находится в фактически несостоятельном состоянии, а его позицию поддерживает значительная часть кубинской общины во Флориде.

Еще в конце октября во время предвыборного митинга во Флориде Трамп заявлял, что после войны против Ирана Вашингтон может «заняться Кубой».

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Экономическое давление на Гавану

Противостояние между двумя странами обострилось после военной интервенции США в Венесуэле в январе. С тех пор администрация Трампа усилила давление на кубинские власти, требуя проведения политических и экономических реформ.

Вашингтон ввел дополнительные санкции и нефтяную блокаду, что усугубило экономический и энергетический кризис на острове.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон займется Кубой после завершения операции против Ирана. К решению этого вопроса привлекут государственного секретаря США Марко Рубио.

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