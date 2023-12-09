На пороге новой войны: президент Венесуэлы Мадуро подписал указы об аннексии региона Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии региона Гайаны — Эсекибо.

Об этом пишет Ultimas Noticias.

Отмечается, что Мадуро создал национальную высшую комиссию в защиту Эссекибо, зоны комплексной обороны с тремя зонами комплексного развития. Также он уже успел сформировать в Эсекибо подразделение PDVSA – государственной нефтегазовой компании Венесуэлы.

Кроме этого, Мадуро назначил главу аннексированного региона капитана Алексиса Родригеса Кабельо.

"Я прошу поддержки народа и Боливарских национальных вооруженных сил, чтобы мирно двигаться к великой цели, чтобы наша Венесуэла осталась с полной картой, а наша Венесуэла двигалась мирно, продолжала свой путь славы, единства", — сказал он.

Справка:

Регион Эсекибо является предметом территориальных споров уже более двух веков. На состоявшемся 3 декабря референдуме в Венесуэле 95% участников одобрили территориальные претензии на большую часть соседней богатой нефтью страны – Гайаны.

Каракас заявляет, что регион ушел от Венесуэлы после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эсекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Конфликт разразился с новой силой в 2015 году после того, как одна из крупнейших нефтяных компаний мира, американская ExxonMobil, открыла в Гайане-Эсекибо большое месторождение нефти.

Споры между Каракасом и Гайаной снова обострились в сентябре этого года, после того, как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям право бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эсекибо.

Благосостояние Гайаны в основном зависит от добычи и экспорта нефти, благодаря чему экономика страны в последние годы показывает одни из самых высоких темпов роста в мире.

В свою очередь Венесуэла, которая тоже в основном полагается на нефтяной экспорт (она имеет самые разведанные запасы нефти в мире), переживает затяжной экономический кризис. Ее ужесточают американские санкции, введенные после выборов в 2018 году, когда Николас Мадуро, по мнению Запада, победил на президентских выборах посредством подтасовки результатов.

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