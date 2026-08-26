На пороге Третьей мировой: как Лондон готовит население к войне с РФ

Британия готовится к масштабной войне с РФ

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В конце августа правительство Великобритании начало беспрецедентную информационную кампанию по подготовке населения к возможным масштабным чрезвычайным ситуациям, которые могут быть вызваны враждебными атаками со стороны других государств. Это произошло на фоне резкого обострения отношений между Лондоном и Москвой после того, как Соединенное Королевство согласилось передать Украине секретные чертежи для производства дальнобойных ракет.

ТСН.ua собрал главные тревожные звоночки, указывающие на то, что Великобритания серьезно готовится к возможному началу большой войны.

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Британцев призывают делать запасы

Как сообщает издание LADBible, британцам массово советуют изготовить запасы консервированной пищи, питьевой воды (от 3 до 10 литров на человека в день), радиоприемников и фонариков на батарейках, аптечек, теплых вещей и копий важных документов. Представитель Кабинета Министров подтвердил эту информацию, заявив, что защита национальной безопасности является первоочередным приоритетом правительства.

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Кампания по информированию общественности разворачивается в рамках обновления так называемой Книги войны (War Book) — правительственного плана действий на случай кризиса или конфликта. Начальник штаба ВВС Великобритании сэр Ричард Найтон прямо заявил в эфире BBC Radio 4, что риски и угрозы для страны являются наивысшими со времен Холодной войны.

Ускорение подготовки к атакам

По информации The Express, элементы секретного плана действий по защите родины были перенесены с 2035 по 2030 год. Официальный Лондон предупреждает, что опасность стала гораздо ближе.

«Нам действительно необходимо ускорить подготовку к ряду угроз, а значит, мы должны сделать это в ближайшие несколько лет, а не в следующем десятилетии», — цитируют журналисты высокопоставленный источник в правительстве.

Уже в 2027 году Великобритания планирует провести самые масштабные в истории общенациональные учения по обороне, руководить которыми будет специальный комитет по чрезвычайным ситуациям COBR.

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Гибридная война уже продолжается

Как отмечает The Express в другой публикации, военные эксперты считают, что война с Россией может начаться не с открытого вторжения или ракетного удара. По словам бывшего министра обороны Тобиаса Эллвуда, Путин будет мстить за поддержку Украины с помощью «атак в серой зоне», которые являются враждебными действиями между миром и войной.

В качестве примера Эллвуд привел недавний инцидент, когда иранские хакеры сломали и на четыре дня остановили работу небольшой британской электростанции. Хотя это не повлияло на общую энергосеть, инцидент доказал, что противники имеют доступ к критической инфраструктуре, и даже один цифровой удар может нанести огромный экономический ущерб без всякого выстрела. Российские военные корабли также регулярно фиксируются в Ла-Манше, где наносят на карту подводные кабели, от которых зависит британская экономика.

Угроза диверсий и саботажа

Боб Сили, бывший член парламента и автор книги «Новая тотальная война», предупреждает, что Россия вряд ли рискнет нанести прямой военный удар по Британии. Москва же будет искать исполнителей для проведения базовых актов саботажа или вандализма на территории Соединенного Королевства или других стран Европы. Целью таких атак могут стать объекты, связанные с поддержкой Украины, в том числе заводы по производству дронов.

К тому же разведка продолжает предупреждать, что Владимир Путин серьезно рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО в ближайшие четыре года, если Украина терпит поражение в войне.

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Угрозы Кремля из-за Storm Shadow

Первый визит премьер-министра Великобритании Энди Бернема в Киев ознаменовался историческим решением передать Украине техническую документацию по производству ракет Storm Shadow. Поэтому истерика в Москве достигла апогея, ведь такой шаг позволит развернуть локальные линии производства оружия стратегического значения непосредственно в Украине и Франции.

До сих пор западные союзники поставляли ограниченные партии готовых ракет со строгими запретами по их использованию, но собственное производство полностью снимает эти политические табу. Военные эксперты отмечают, что армия РФ больше не сможет свободно чувствовать себя в тылу, и Кремлю придется перемещать штабы на сотни километров дальше, истощая ресурсы.

В ответ влиятельный советник Владимира Путина Андрей Федоров пригрозил возможностью проведения так называемых «полувоенных действий» против британских заводов. Выступая на британском телевидении, он заявил, что Москва не будет исключать новых политических и силовых шагов в сторону Соединенного Королевства.

Бывший замминистра иностранных дел России прямо не объяснил, как именно Москва будет атаковать, но предположил, что предприятия по производству беспилотников или компонентов ракет могут стать мишенью кибератак или диверсий из «неизвестных источников». В России возмущенно осудили решение Лондона поделиться чертежами, назвав это умышленным «подливкой масла в огонь» войны.

Напомним, Украина передала Британии секретные разведданные. Эта информация с поля боя может помочь Лондону противодействовать российскому шпионажу и диверсиям. Речь идет о платформе Avengers, обрабатывающей информацию из тысяч камер и сенсоров.

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