На пороховом заводе в российской Казани произошел взрыв / © ASTRA

В Кировском районе Казани (РФ) на государственном пороховом заводе произошел взрыв. Известно, что три человека получили ранения. Из-за взрыва на территории завода частично обрушилось здание.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Взрыв в Казани — подробности

По предварительной информации, взрыв носил техногенный характер. В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что во время чрезвычайной ситуации на заводе сработала система сброса давления. В результате инцидента на объекте зафиксирован обвал.

Пока известно о трех пострадавших, состояние которых уточняется. На месте происшествия работает специальная комиссия, устанавливающая причины и обстоятельства взрыва.

Что известно о пороховом заводе в Казани

Как сообщают российские СМИ, Казанский пороховой завод является стратегическим объектом оборонно-промышленного комплекса РФ и входит в перечень системообразующих предприятий страны. Завод специализируется на производстве порохов для стрелкового оружия, авиационного, морского и артиллерийского оружия, а также систем ближнего боя. Предприятие было основано в XVIII веке и является одним из старейших в своей отрасли.

