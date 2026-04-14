На пороховом заводе в российской Казани произошел взрыв — есть разрушения и раненые
В Казани произошел взрыв на стратегическом заводе, который производит порох для артиллерии.
В Кировском районе Казани (РФ) на государственном пороховом заводе произошел взрыв. Известно, что три человека получили ранения. Из-за взрыва на территории завода частично обрушилось здание.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Взрыв в Казани — подробности
По предварительной информации, взрыв носил техногенный характер. В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что во время чрезвычайной ситуации на заводе сработала система сброса давления. В результате инцидента на объекте зафиксирован обвал.
Пока известно о трех пострадавших, состояние которых уточняется. На месте происшествия работает специальная комиссия, устанавливающая причины и обстоятельства взрыва.
Что известно о пороховом заводе в Казани
Как сообщают российские СМИ, Казанский пороховой завод является стратегическим объектом оборонно-промышленного комплекса РФ и входит в перечень системообразующих предприятий страны. Завод специализируется на производстве порохов для стрелкового оружия, авиационного, морского и артиллерийского оружия, а также систем ближнего боя. Предприятие было основано в XVIII веке и является одним из старейших в своей отрасли.
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать противовоздушную оборону РФ. Под удар попали стратегические объекты в оккупированном Крыму, Белгородской области и на ВОТ Луганской области.
Ранее мы писали, что Силы обороны Украины провели масштабную операцию, применив крылатые ракеты SCALP и дроны для уничтожения баз российских беспилотников. В Генштабе ВСУ раскрыли детали ударов по Донецкому аэропорту и на складах в двух областях.