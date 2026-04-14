ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
406
Время на прочтение
2 мин

На пороховом заводе в российской Казани произошел взрыв — есть разрушения и раненые

В Казани произошел взрыв на стратегическом заводе, который производит порох для артиллерии.

Автор публикации
Руслана Сивак
В Кировском районе Казани (РФ) на государственном пороховом заводе произошел взрыв. Известно, что три человека получили ранения. Из-за взрыва на территории завода частично обрушилось здание.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Взрыв в Казани — подробности

По предварительной информации, взрыв носил техногенный характер. В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что во время чрезвычайной ситуации на заводе сработала система сброса давления. В результате инцидента на объекте зафиксирован обвал.

Пока известно о трех пострадавших, состояние которых уточняется. На месте происшествия работает специальная комиссия, устанавливающая причины и обстоятельства взрыва.

Что известно о пороховом заводе в Казани

Как сообщают российские СМИ, Казанский пороховой завод является стратегическим объектом оборонно-промышленного комплекса РФ и входит в перечень системообразующих предприятий страны. Завод специализируется на производстве порохов для стрелкового оружия, авиационного, морского и артиллерийского оружия, а также систем ближнего боя. Предприятие было основано в XVIII веке и является одним из старейших в своей отрасли.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать противовоздушную оборону РФ. Под удар попали стратегические объекты в оккупированном Крыму, Белгородской области и на ВОТ Луганской области.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины провели масштабную операцию, применив крылатые ракеты SCALP и дроны для уничтожения баз российских беспилотников. В Генштабе ВСУ раскрыли детали ударов по Донецкому аэропорту и на складах в двух областях.

Дата публикации
Количество просмотров
406
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie