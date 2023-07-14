На предприятии "Росатома" произошла утечка радиоактивного вещества

В результате инцидента пострадал один работник, местные СМИ сообщают, что он погиб.

В Свердловской области РФ на входящем в состав корпорации "Росатом" Уральском электрохимическом комбинате разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Жителей города Новоуральска, где расположено предприятие, власти призывают не паниковать.

Об инциденте сообщили на сайте комбината.

Согласно официальному сообщению, в 09:13 14 июля в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр, один работник пострадал. Местные СМИ сообщают, что он погиб.

На предприятии заявляют, что инцидент не представляет опасности для людей, поскольку радиоактивность гексафторида урана, который служит сырьем для изготовления обогащенного урана, меньше, чем у урановой руды.

"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме", – уверяют на предприятии "Росатома".

Городские власти Новоуральска призывают жителей "не распространять сообщения через мессенджеры" и не паниковать.

Как сообщают местные СМИ, в больницу Новоуральска доставляют сотни рабочих, якобы для обследования.

Уральский электрохимический комбинат называют крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана. Его продукция поставляется для атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В технологических корпусах УЭХК сосредоточено около 20% мировых промышленных мощностей по распределению изотопов урана.

Напомним, оккупанты начали выводить персонал "Росатома" из Запорожской АЭС и напрямую сказали остающимся работникам обвинять "во всем" Украину.

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