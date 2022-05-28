На прилавке московского супермаркета заметили муляжи красной икры: фото

Обманом покупателей, из-за которого в московском маркете покупатели не могут выбрать настоящий деликатес, возмутилась российская телеведущая и блогер Ксения Собчак.

В популярной сети продуктовых магазинов в российской столице Москве на прилавке с икрой заметили муляжи.

Соответствующие фото опубликовала в своем Telegram-канале российская телеведущая и блогер Ксения Собчак.

На фото видно, что во всех банках деликатес заменен наклейками с изображением икры.

"Это очень странно, ведь выбирая икру, люди ориентируются на цвет и консистенцию, а не на фантазию", – написала она.

Собчак не скрывала своего возмущения. "Вскоре хлеб будут выдавать из-под прилавка: "А можно хрустящий?!" — "Бери что дают!" — гневно прокомментировала журналистка и политический деятель, которую называют крестницей Путина.

Напомним, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак не видит оснований для оптимизма по поводу будущих отношений россиян и украинцев и считает, что за несколько ближайших лет примирение не состоится.

Собчак признала, что ее не хотят видеть в Украине после визита в Крым

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