Минобороны РФ показало кадры отправления десанта в Казахстан

По сообщениям СМИ, в течение нескольких часов военные из РФ должны начать дежурство в Алматы.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские десантники садятся в грузовой самолет для отправки в Казахстан для подавления митингов в этой стране.

В настоящее время точное количество отправленных военных неизвестно. На снятых кадрах несколько самолетов. Место переброски военных пока неизвестно.

В то же время, некоторые СМИ и телеграм-каналы пишут, что несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе. Военные части вблизи Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщили СМИ источники в армии.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

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