На протестах фермеров в Польше снова заметили пророссийские лозунги

Организаторы уверяют, что не имеют никакого отношения к ним.

На протестах польских фермеров снова заметили пророссийские лозунги.

Об этом информирует издание RMF24.

В сообщении указывается, что пророссийские лозунги были подмечены во время визита к протестующим министра сельского хозяйства Чеслава Топорского.

Организаторы уверяют, что не имеют никакого отношения к появлению пророссийских лозунгов на протесте.

"Приезжают ребята — я не знаю из каких организаций, которые хотят навредить сельскохозяйственному сообществу. Это не от нас. Кто-то приезжает и хочет появиться. Сегодня есть всевозможные национальные девиации, и это то, что они делают", — заявил один из организаторов. Весел Грин.

Кроме того, организаторы протеста заверили, что позаботились о том, чтобы визит министра проходил в спокойной обстановке.

"Мы следили за тем, чтобы яйца не улетели. Если вы хозяин, вы должны отвечать за гостей в своем доме. Мы смотрели вместе с полицией, чтобы был порядок, — заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что поляки временно приостановили блокировку одного пункта пропуска.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше неизвестные снова рассыпали украинское зерно.

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