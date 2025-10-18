На протесте возле посольства США против полиции применили лук и стрелы

Протесты в столице Колумбии / © Associated Press

Реклама

В столице Колумбии городе Боготе протестующие применили лук и стрелы во время митинга против политики президента США Дональда Трампа возле американского посольства.

Об этом сообщает France24.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил, что участники столкновений с полицией были в капюшонах и, кроме луков со стрелами, имели зажигательные устройства и взрывчатку.

Реклама

Четверо полицейских получили ранения в лицо, ноги и руки.

Ответственность за нападение взяла на себя организация «Congreso de los Pueblos» (Народный конгресс).

Ее представитель Джимми Морено утверждает, что протест был направлен против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела страны.

Протесты в столице Колумбии / © Associated Press

«Мы протестуем против всего, в чем США участвовали: в геноциде палестинцев, во вмешательстве в дела Латинской Америки. А также против угроз, которые они выдвигают в Карибском регионе… Против венесуэльской боливарианской модели», — цитирует его заявление издание.

Реклама

Группа начала проводить протесты в понедельник в разных местах Боготы, но до пятницы они не переходили в насилие.

Президент Колумбии Густаво Петро, который имеет левые политические взгляды, в этом году неоднократно имел споры с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, бывшего президента Колумбии Альваро Урибе приговорили к 12 годам домашнего ареста за подкуп свидетелей и коррупцию. Он правил страной с 2002 до 2010 года при сильной поддержке Соединенных Штатов.