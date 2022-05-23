На Путина были покушения – Главное управление разведки Минобороны Украины

Президента РФ Владимира Путина пытались "убрать".

Впрочем, попытки оказались неудачными.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Он утверждает, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

"На Путина были покушения…На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако он реально имел место… Это примерно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, он был неудачен. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место", — сказал Буданов.

Напомним, что уже удалось сорвать уже по меньшей мере 10 покушений на президента Украины, которые готовили российские варвары. Впрочем, по мнению самого Владимира Зеленского, 10 покушений на него – это не так много, и что у кремлевского диктатора Владимира Путина есть сейчас более важные проблемы.

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