На работе женщин заставили раздеться, чтобы проверить, есть ли у них месячные: шокирующие подробности

На одной из фабрик в Кении женщин заставили раздеться, чтобы проверить, нет ли у них месячных. Инцидент произошел из-за того, что в одной из урн нашли использованную гигиеническую прокладку.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина-менеджер пищевой компании собрала работников, чтобы выяснить, кто из них выбросил использованную гигиеническую прокладку не в ту урну, и заставила их раздеться после того, как никто не признался в содеянном.

Компания заявила, что отстранила обвиняемую менеджера от работы до завершения расследования. Полиция также утверждает, что подобные инциденты ранее имели место в компаниях в районе Лимура.

"В результате шокирующего инцидента в компании мы начали внутреннее расследование, чтобы оценить, что именно произошло, почему и как мы можем адекватно примириться с работниками, пострадавшими от этого ужасного единоличного решения менеджера, который был на месте в день инцидента. Они были немедленно отстранены от работы", — говорится в заявлении компании.

Местная депутат утверждает, что она возмущена этой ситуацией и будет держать все на личном контроле.

Напомним, супруги за поездку на такси заплатили 30 тысяч долларов и это испортило их отдых.

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