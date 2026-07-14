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На радарах появилось неожиданное послание: пилот эпически развлекся в воздухе
Обычный испытательный вылет над Британией неожиданно превратился в интернет-сенсацию после того, как молодой пилот решил оригинально развлечься и оставил на радарах гигантское послание.
В субботу, 11 июля, неизвестный молодой пилот-инструктор авиакомпании Ravenair во время двухчасового тестового полета оставил в небе над Британией гигантскую надпись «Мне скучно» (на английском «I'm bored»). Мужчина управлял легкомоторным самолетом Piper Tomahawk и просто проверял работу машины после установки новой детали, решив таким образом развлечь себя.
Об этом сообщает Metro.
Детали полета и маршрут
Траектория с необычным посланием появилась на радарах сервиса Flight Radar 24 во время полета. В общей сложности пилот провел в воздухе около двух часов, пролетая над несколькими британскими городами.
Чтобы вывести буквы, авиатору понадобилось около 20 минут. Для создания надписи ему пришлось производить резкие повороты и угловые петли на высоте около 335 метров. Скорость самолета при выполнении этих маневров достигала почти 185 километров в час.
«Я еще никогда не видел, чтобы пилот признавался, что ему скучно, написав это прямо в небе», — рассказал блогер Аарон Рейнс, отслеживающий авиационные маршруты.
Реакция руководства авиакомпании
Несмотря на нетрадиционный маршрут, руководство частной авиакомпании Ravenair не стало критиковать действия своего подчиненного. Руководитель отдела операций Уэйн Барретт даже высоко оценил мастерство пилота и заверил общественность в полной безопасности этого вылета. По его словам, сейчас самолет находится в ангаре, а сам инструктор взял выходной.
«Я думаю, что пилоту было действительно немного скучно, поскольку это был только испытательный полет. Учитывайте, что это было достаточно искусное пилотирование, так что у него не будет неприятностей», — заявил Барретт журналистам.
Руководитель также добавил, что компания получила большое внимание благодаря этому курьезу. Он предположил, что в конце маневров пилоту пришлось максимально сосредоточиться, чтобы правильно вывести слова, так что в последние минуты полета ему точно было не до скуки.
Напомним, обычный учебный полет двухместного самолета в Швейцарии превратился в драматическую борьбу за выживание из-за одного насекомого . Обычная оса спровоцировала отказ двигателя уже через несколько минут после взлета.