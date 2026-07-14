На радарах появилось неожиданное послание: пилот эпически развлекся в воздухе

Пилот оставил гигантское послание в небе во время полета / © Associated Press

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В субботу, 11 июля, неизвестный молодой пилот-инструктор авиакомпании Ravenair во время двухчасового тестового полета оставил в небе над Британией гигантскую надпись «Мне скучно» (на английском «I'm bored»). Мужчина управлял легкомоторным самолетом Piper Tomahawk и просто проверял работу машины после установки новой детали, решив таким образом развлечь себя.

Об этом сообщает Metro.

Детали полета и маршрут

Траектория с необычным посланием появилась на радарах сервиса Flight Radar 24 во время полета. В общей сложности пилот провел в воздухе около двух часов, пролетая над несколькими британскими городами.

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Чтобы вывести буквы, авиатору понадобилось около 20 минут. Для создания надписи ему пришлось производить резкие повороты и угловые петли на высоте около 335 метров. Скорость самолета при выполнении этих маневров достигала почти 185 километров в час.

«Я еще никогда не видел, чтобы пилот признавался, что ему скучно, написав это прямо в небе», — рассказал блогер Аарон Рейнс, отслеживающий авиационные маршруты.

Траектория полета, которая сложилась в надпись «Мне скучно» / © flightradar24

Реакция руководства авиакомпании

Несмотря на нетрадиционный маршрут, руководство частной авиакомпании Ravenair не стало критиковать действия своего подчиненного. Руководитель отдела операций Уэйн Барретт даже высоко оценил мастерство пилота и заверил общественность в полной безопасности этого вылета. По его словам, сейчас самолет находится в ангаре, а сам инструктор взял выходной.

«Я думаю, что пилоту было действительно немного скучно, поскольку это был только испытательный полет. Учитывайте, что это было достаточно искусное пилотирование, так что у него не будет неприятностей», — заявил Барретт журналистам.

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Руководитель также добавил, что компания получила большое внимание благодаря этому курьезу. Он предположил, что в конце маневров пилоту пришлось максимально сосредоточиться, чтобы правильно вывести слова, так что в последние минуты полета ему точно было не до скуки.

Напомним, обычный учебный полет двухместного самолета в Швейцарии превратился в драматическую борьбу за выживание из-за одного насекомого . Обычная оса спровоцировала отказ двигателя уже через несколько минут после взлета.

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