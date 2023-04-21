На "Рамштайне" Канада объявила новую военную помощь для Украины: что туда войдет

Речь идет о снайперских винтовках и радиостанциях для сопровождения Leopard 2.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете военной помощи для Украины на почти 29 млн дол.

Об этом Ананд сказала на заседании в формате "Рамштайн" 21 апреля, сообщает Министерство обороны Канады.

Речь идет о вложении Канады в размере 28,9 млн. дол. США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине.

Так, украинской армии будут переданы 40 снайперских 50-калибровых винтовок и боеприпасы от Prairie Gun Works. Канада также передаст Украине 16 радиостанций для сопровождения танков Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", — сказала Ананд.

Напомним, 19 апреля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн долл. В частности, в пакет вошли боеприпасы для различных видов оружия, артснаряды, ракеты, противотанковое оружие, запчасти и другое полевое оборудование.

Заметим, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что приоритеты Украины на встрече в Рамштайне – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.

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