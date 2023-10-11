На "Рамштайне" Великобритания объявит новый пакет помощи для Украины на $122 млн

В частности, в новом пакете будут средства ПВО и помощь по разминированию полей.

Великобритания объявит 11 октября на заседании "Рамштайна" о новом пакете военной помощи для Украины на более чем 100 млн фунтов стерлингов (122 млн долл.). В пакете предусмотрена помощь для разминирования полей, поддержки транспортных средств и укрепления защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Новый пакет военной помощи, который будет предоставлен за средства Международного фонда для Украины, объявят министр обороны Британии Грант Шеппс и его коллеги из стран-партнеров на заседании Контактной группы по обороне Украины.

Шеппс отметил, что во время своего недавнего визита в Киев заверил президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке со стороны Британии.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Соединенное Королевство вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, подписав новые контракты по обеспечению Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина, а также на более 100 миллионов фунтов стерлингов нового оборудования, чтобы дать украинским солдатам то, что им нужно, чтобы пробить смертельные минные поля России", – рассказал британский министр обороны.

Сообщается, что пакет помощи будет содержать важное оборудование, чтобы помочь ВСУ преодолевать минные поля, мосты для переправ через реки и траншеи, а также тяжелые транспортные средства для уничтожения невзрывных препятствий и помощь в создании защиты критической инфраструктуры Украины.

Напомним, Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на около 1 млрд евро. В частности, пакет будет содержать дополнительную систему ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T SLM, три зенитных установки Gepard.

Читайте также: