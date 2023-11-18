"На расстоянии световых лет": Орбан об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому "не готова".

Об этом он сказал на съезде своей партии "Фидес".

По его словам, в Европейском союзе в ближайшие месяцы состоятся "серьезные политические баталии". Он говорит, что следует исправить "ложное обещание о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", мол, "поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Венгерский премьер также отметил, что Венгрия должна менять ЕС, но без радикальных изменений.

Также читайте Зеленский анонсировал существенное усиление ПВО в Украине

"Мы сопротивляемся махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще даже якобинства", – заявлял Орбан.

Еще он говорит, что не хочет, чтобы "Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом", – добавил он.

Скандальные заявления Венгрии по Украине:

После стран Европейского союза провели первое обсуждение нового пакета санкций против России за агрессию против Украины.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сегодня при независимой Украине.

Венгрия угрожает заблокировать €50 млрд для Украины: есть ли у ЕС "план Б".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.