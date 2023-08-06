В России отреагировали на установку трезуба на монумент "Батькивщина-мать" в Киеве. МИД РФ заявили, что Украина не умеет "любить свою мать" – Родину.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские пропагандисты.

"В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать – любить. А это они не умеют", — заявила она.

Напомним, в воскресенье, 6 августа, на щит монумента "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезуб. Раньше на этом месте был символ СССР, накануне его днемонтировали.

Известно, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать". В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне отметили, что монумент уникален как памятник науки и техники. Ожидается, что его переименуют ко Дню Независимости Украины 24 августа.

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