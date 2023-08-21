На российском аэродроме "Шайковка" беспилотник повредил по меньшей мере один самолет – ГУР

В ГУР МО подтвердили, что на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

"По меньшей мере, один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – подчеркнул он.

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Безусловно, атака крайне важна. Как отметил Юсов, это сделали люди, выполнившие задачи в четкой координации с ГУР.

"Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи собственно, в том числе и на территории государства агрессора", – пояснил он.

Напомним, в России неизвестный беспилотник атаковал военный аэродром "Шайковка". Там сосредоточены стратегические бомбардировщики, которыми оккупанты обстреливают Украину. Пропагандисты уверяют, что поврежден самолет, "неиспользуемый".

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