Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На российском аэродроме "Шайковка" беспилотник повредил по меньшей мере один самолет – ГУР

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
498
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На российском аэродроме "Шайковка" беспилотник повредил по меньшей мере один самолет – ГУР

Аэродром "Шайковка"/Фото росСМИ

Россияне традиционно пытаются скрыть реальные потери.

В ГУР МО подтвердили, что на российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

"По меньшей мере, один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – подчеркнул он.

Подробности

Безусловно, атака крайне важна. Как отметил Юсов, это сделали люди, выполнившие задачи в четкой координации с ГУР.

"Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи собственно, в том числе и на территории государства агрессора", – пояснил он.

Напомним, в России неизвестный беспилотник атаковал военный аэродром "Шайковка". Там сосредоточены стратегические бомбардировщики, которыми оккупанты обстреливают Украину. Пропагандисты уверяют, что поврежден самолет, "неиспользуемый".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
498
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация