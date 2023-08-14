На российском нефтяном месторождении произошел взрыв — есть погибшие

На Таллиннском нефтяном месторождении в ХМАО произошли два взрыва.

В России произошли взрывы на Таллинском месторождении нефти в Нягане.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также речь идет о минимум двух погибших, еще пятерых раненых. Двух считают пропавшими без вести.

В России произошел взрыв на Таллинском месторождении нефти в Нягане / Фото: Associated Press

Нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе относится к Западно-Сибирской провинции. Его разрабатывает компания "РН-Няганьнефтегаз", входящая в состав Нефтяной компании "Роснефть".

У Росії сталися вибухи на Талінському родовищі нафти у Нягані. Фото: 112

Оно открыто в 1976 году, а разрабатывается с 1981-го.

Ранее состоялась очередная "бавовна" на Крымском мосту и ожидающий сооружение. Уже есть новые спутниковые фото, как кафиры ремонтируют мост.

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