На российском посольстве в Вашингтоне появилось изображение украинского флага: как отреагировали дипломаты (видео)

На российском посольстве в Вашингтоне появилось изображение украинского флага: как отреагировали дипломаты (видео)

На стене дипломатической миссии РФ в столице США разыгралось настоящее световое представление.

В ночь на четверг, 14 апреля, во время акции протеста возле посольства России в Вашингтоне светотехники спроектировали изображение украинского флага на стене здания. Персонал посольства пытался использовать свет белого прожектора, чтобы закрыть его.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из организаторов протеста Бенджамина Виттеса, опубликовавшего соответствующее видео.

После заката активисты решили создать световое шоу на здании дипломатической миссии РФ в столице США. Для этого активисты установили 15 проекторов и четыре генератора в двух разных местах и с их помощью спроектировали украинский флаг на посольство.

Персонал посольства решил помешать этому световому представлению, включив белый прожектор, чтобы перекрыть спроектированное изображение. Тогда началась игра в "кошки-мышки": украинский флаг убегал он преследования и так продолжалось часами ночью.

More cat and mouse…. pic.twitter.com/dagrsnQlLo — Benjamin Wittes (@benjaminwittes) 14 апреля 2022

"Тот факт, что они были вынуждены реагировать так, как они это делали в течение многих часов, свидетельствует, что наш протест удался даже больше, чем мы ожидали", — прокомментировал Виттес.

Напомним, ранее в разных странах мира прошли символические акции, в ходе которых участники напоминали, что жертвами российской агрессии в Украине становятся мирные жители, в частности, невинные дети.

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