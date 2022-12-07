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На российском военном аэродроме в Энгельсе прозвучала воздушная тревога

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На российском военном аэродроме в Энгельсе прозвучала воздушная тревога

Местные чиновники сообщают, что угрозы для гражданской инфраструктуры нет

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что вечером 6 декабря на территории военного аэродрома в Энгельсе, на котором 5 декабря состоялся "хлопок", прозвучала воздушная тревога.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

В сообщении указывается, что сигнал воздушной тревоги раздался на территории воинской части, в состав которой входит военный аэродром.

Первый заместитель председателя Энгельсского района Евгений Шпольский заявил, что никакой угрозы гражданской инфраструктуре нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Заявление Минобороны России о том, что к взрывам на аэродромах Энгельс и Дягилеве причастна Украина с ее беспилотниками советского производства, признает "позорную слабость" в возможностях РФ защитить свои военные объекты.

Также мы информировали, что атаки на аэродромы в России наносят психологический удар по ней.

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Дата публикации
Просмотры
1183
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