"На российской игле" вопреки ЕС: в МИДе резко прокомментировали энергетическую зависимость соседей

Представитель МИД Украины указал на опасную зависимость Венгрии и Словакии от РФ

Украина отреагировала на решение Венгрии и Словакии приостановить экспорт дизельного топлива. В МИД отметили, что транзит российской нефти остановили 27 января из-за повреждения оборудования в результате российской атаки на Львовщине. Венгерскую сторону в тот же день проинформировали о причинах остановки.

Об этом сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он добавил, что в рамках санкций ЕС на запрет импорта российской нефти через трубопровод «Дружба» Венгрии и Словакии были предоставлены исключения, но они носили временный характер. Временность предполагала, что страны, зависимые от российской нефтяной иглы, получат время, чтобы освободиться от этой зависимости.

«Кроме того, существует подтверждение от других государств ЕС, что альтернативные источники поставки нефти, такие как нефтепровод „Адриа“, полностью готовы к использованию, и никаких технических оснований оставаться зависимыми от российской нефти не существует. Но, к сожалению, мы не видим даже попыток освободиться от этой зависимости, напротив — вопреки политике ЕС, пытаются оставаться на этой игле как можно дольше. Это напоминает наркоманию», — сказал спикер МИД.

Он подчеркнул, что Украина продолжает отслеживать ситуацию со снабжением горючего и призывает европейские страны придерживаться политики диверсификации энергоснабжения и отказа от российских энергоресурсов.

Что известно о действиях правительств Венгрии и Словакии

Напомним, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за ситуации с транзитом российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Венгрия также поставила ультиматум Украине из-за нефтепровода «Дружба». Там заявили, что не будут экспортировать в Украину дизальное топливо, пока не возобновится транспортировка нефти по этому магистральному нефтепроводу.

Известно, что 27 января РФ атаковала объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в городе Броды Львовской области.

Позже в МИД Украины сообщили, что из-за обстрела войсками России транзит нефти в Венгрию и Словакию прекращен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тогда обвинил Киев в умышленном затягивании возобновления транзита, связывая это с позицией Братиславы по евроинтеграции Украины. Такую же позицию придержал и глава МИД Венгрии Петер Сиярто, заявив, что остановка поставок имеет политические мотивы.