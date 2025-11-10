- Дата публикации
На российской Камчатке перевернулся катер ФСБ (фото, видео)
Пострадавших из-за опрокидывания судна ФСБ на Камчатке РФ нет.
Вечером 6 ноября в Петропавловске-Камчатском произошел инцидент с судном ФСБ. Да, оно перевернулось при спуске на воду.
Об этом пишут росСМИ.
В Сети показали видео перевернувшегося судна ПСКА-287.
Пользователи сообщают, что оно принадлежит Береговой охране. Это доказывает и надпись на борту.
«Несколько человек оказались в воде, но никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Официальная информация от пограничного ведомства не поступала.
Ранее крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" в Новороссийске был подбит во время ночной атаки. Затопило один из его отсеков, из-за чего судно рухнуло на бок. Его буксировали к берегу двумя кораблями.
Пока судно не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перекинулся на бок, россияне подперли его.