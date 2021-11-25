На российской шахте погибли 11 горняков, еще 40 отравились продуктами горения

Возможные причины – нарушение техники безопасности или замыкание из-за неисправности оборудования.

Взрыв на угольной шахте в Кузбассе. Погибли, по меньшей мере, 11 человек, а еще четыре десятка отравились продуктами горения.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Кроме того, около полусотни горняков до сих пор под землей, и с ними нет связи.

Авария произошла утром на шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области, когда в забое было три сотни горняков. По предварительным данным, в вентиляционном штреке на глубине 250 метров загорелась угольная пыль. После этого произошел взрыв, и вспыхнул пожар, а едкий дым распространился вдоль всей выработки.

«Сильного задымления нет, так что будем надеяться, что пожара там нет. Связи с этими людьми у нас нет, система связи под землей не работает, хотя электроэнергия есть, все работает, система вентиляции работает, воздух с шахты откачиваем», — отметили губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев.

Возможные причины – нарушение техники безопасности или замыкание из-за неисправности оборудования.

В российском Кузбассе погибли девять человек из-за взрыва на угольной шахте | Новости мира

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